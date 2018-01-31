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Spor

Fenerbahçe'de Ozan Tufan kalıyor

Aykut Kocaman'ın stoper isteği "anlık refleks" Ne stoper, ne sol bek, ne orta saha, ne de forvet; Fenerbahçe'de transfer yok İSTANBUL,(DHA) Fenerbahçe'de bugün yapılan Yönetim-Ozan Tufan görüşmesinin durum değerlendirmesi şeklinde geçtiği ve milli futb

31 Ocak 2018 02:54

Aykut Kocaman\'ın stoper isteği \"anlık refleks\"

Ne stoper, ne sol bek, ne orta saha, ne de forvet; Fenerbahçe\'de transfer yok

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe\'de bugün yapılan Yönetim-Ozan Tufan görüşmesinin durum değerlendirmesi şeklinde geçtiği ve milli futbolcunun ara transferde ayrılmayacağı öğrenildi. Menajeri ile birlikte kulübe giden Ozan\'a ciddi ve tatmin edici teklifler olmadığı belirtilirken, genç futbolcunun kısa bir süre sonra affedilebileceği de tahmin ediliyor. 
Bu arada Aykut Kocaman\'ın Trabzonspor maçından sonra söylediği \"stoper eksiğimiz var\" şeklindeki sözlerinin anlık bir refleks olduğu ve takımın sakatlık durumuna vurgu yapmak istediği belirtildi. Yönetimin kesinlikle bir stoper transferi yapmayacağı ve ara transferi futbolcu almadan ya da kiralamadan geçireceği aktarıldı. 

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