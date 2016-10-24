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Spor

"Fenerbahçe'de oynamak istemiyorum"

Kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel, Fenerbahçe ile iplerini kopardı

24 Ekim 2016 11:31

Gökhan Gönül’ün yerine transfer edilen Hollandalı yıldız Gregory van der Wiel'in Fenerbahçe'den ayrılmak istediği belirtildi. 

Son olarak Kadıköy’deki Aytemiz Alanyaspor maçında da dökülen Wiel’i teknik direktör Dick Advocaat kötü futbolu nedeniyle sert bir şekilde uyardı.

Bunun üzerine de yıldız futbolcu hocasına, “Ben Fenerbahçe’de oynamak istemiyorum” diyerek ipleri kopardı. Oyuncusunun performansından zaten memnun olmayan Advocaat da bu isteği onayladı.

Advocaat, bu rest sonrasında Manchester United ile oynanan maçın kadrosuna Wiel’i almazken durumu da başkan Aziz Yıldırım’a iletti. Başkan Yıldırım, oyuncunun kadro dışı bırakılmasını istedi.

PSG’den bonservis bedeli ödenmeden alınan Wiel, Fenerbahçe’den yıllık 2 milyon 250 bin Euro alıyordu.

Hollandalı futbolcunun menajerinin hafta içi İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Gökhan GönülGregory van der WielFenerbahçeDick Advocaat

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