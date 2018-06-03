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Spor

Fenerbahçe'de oy verme işlemi başladı

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı

03 Haziran 2018 13:06

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA)

Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu\'nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı.
Ülker Stadyumu\'nda gerçekleşen genel kurulda üyeler saat 10:00\'da oy vermeye başladı. Saat 17:00\'ye kadar devam edecek olan oy verme işlemi sonrasında bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçilecek. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanacak. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Oy verme işleminin başlaması
- Aziz Yıldırım\'dan detaylar
- Genel detaylar

FOTOĞRAFLI

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