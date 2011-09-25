-Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün, futbolda şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma sürecinde yaşananlarla ilgili atılan adımların ve izlenen yolun kulüp üyeleriyle paylaşılması amacıyla düzenlediği olağanüstü genel kurul toplantısı başladı. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya kulüp üyeleri büyük bir ilgi gösterirken, üyeler salon dışında oluşturulan platformlardan da toplantıyı takip ediyor. Salona sığmayan kongre üyeleri tesislerdeki balkondan ve havuz başında dev ekran önüne konulan sandalyelerden kongreyi takip etmeye çalışıyor. -Aziz Yıldırım'ın koltuğu boş bırakıldı- Şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Aziz Yıldırım'ın koltuğu boş bırakıldı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu olağanüstü genel kurul toplantısında hazır bulunurken, yönetim kurulu masasında genel sekreter Vedat Olcay ile başkan vekili Nihat Özdemir'in oturdukları koltuk arasında bir koltuk boş bırakıldı. -Kongre Divan Başkanı Talat Yılmaz seçildi- Kongrede, genel sekreter Olcay'ın yaptığı açılışın ardından kongre divan başkanlığı seçildi. Talat Yılmaz başkanlığındaki kongre divanı, oy çokluğuyla seçilirken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve başta dün Siirt'te şehit olan askerler ve tüm şehitler ile vefat eden kulüp üyelerinin anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından toplantının gündem maddelerine geçildi. Yılmaz, bu toplantının fikir alışverişi yapılması ve bu süreçte yaşananlarla ilgili bilgi kirliliğini önlenmesi amacıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, tutuklulukları süren başkan Yıldırım ve yöneticiler ile tartışmalı konuların göz önünde bulundurularak, kulübe zarar verecek sözlerden ve davranışlardan kaçınılmasını istedi. -Genel kurula büyük ilgi- Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kongre üyeleri büyük ilgi gösterdi. Fenerbahçe Burnu'nda bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne gelişte yaşanan trafik sıkışıklığı nedeniyle 10.30'da toplantının başlamasının ardından da üyeler salona geldi. Toplantı başlamadan önce salon dolarken, üyeler havuz başında oluşturulan dev ekranlı alana yönlendirilmeye başlandı. Salonda bulunmak isteyen yüzlerce üye de sandalye kalmadığı için ayakta bekleyerek kongreyi takip etmeye çalıştı. Kongre salonunun ana kapısı, üyelerin diğer alanlara yönlendirilmesi için kapatılınca kısa süreli tartışma yaşandı. Kongre divan başkanı Talat Yılmaz kapının kapatılmaması gerektiğini, bunun başka anlamlara gelebileceğini ifade edince, kapı tekrar açıldı ve üyeler dolu salonda yer bulmaya çalıştı. Bu arada, kongrede televizyonlar için canlı yayın yasağı uygulandı.