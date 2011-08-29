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Spor

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı İSTANBUL (A.A)

29 Ağustos 2011 01:29

-Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul kararı İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - Futbolda yaşanan şike iddialarına yönelik soruşturmada en çok etkilenen kulüplerden olan Fenerbahçe'de yönetim kurulu olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, yaşanan süreçte attığı adımları ve izlediği yolu genel kurul ile paylaşmak üzere olağanüstü genel kurula gitme kararı aldığı bildirildi. Yapılan açıklamada, genel kurul toplantısının ilkinin 18 Eylül tarihinde, ikinci toplantısının da 25 Eylül'de gerçekleştirileceği kaydedildi.

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