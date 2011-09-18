-Fenerbahçe'de Manisaspor mesaisi İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 20 Eylül Salı günü Manisaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen 1,5 saatlik antrenmanın başında saha içinde bir toplantı yapan Kocaman'ın futbolcularına, ''Son maçta çok önemli 3 puan aldık. Zekamızı konuşturduk. Saha içinde bütün olanlara aklımızı kullanalım, duygularımızı kontrol edelim, tepkimizi ayarlayalım. Herkese teşekkür ederim'' şeklinde ifadeler kullandığı kaydedildi. Sakatlıkları nedeniyle ligin ilk iki maçında forma giyemeyen futbolculardan Emre, Orhan ve Özer bu akşam takımla çalışmalara başlarken, Emre antrenmanın son bölümündeki çift kale maçta sakatlığı bulunduğu bölgede ağrı hissedince tedbir amaçlı olarak çalışmayı erken bıraktı. Sakatlıkları devam eden Gökhan Gönül, Serdar ve Mehmet Topuz'un tedavilerine ise tesislerde devam edildi. Genç futbolcu Recep Niyaz, takımdan ayrı çalışmalar yaptı. Fenerbahçe, Manisaspor maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı antrenmanla tamamlayacak. -Kadın taraftara çağrı- Fenerbahçe taraftar grupları, Futbol Federasyonunun seyircisiz maçlar için aldığı karara göre, kadınların ücretsiz olarak izleyebileceği Manisaspor maçı için kadın taraftarlara çağrı yaptı. İnternetteki taraftar sitesi ''www.12numara.org''da yapılan ortak açıklamada, ''Çubukluya tribünden sesini duyurmak, takımımızdan desteğimizi esirgememek, birlik beraberlik içinde Fenerbahçe sevgisinin cinsiyet ve yaş gözetmeksizin bir bütün olduğunu göstermek için, 20 Eylül Salı Günü saat 20.00'de tüm Fenerbahçeli kadınlarımızı ve çocuklarımızı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu tribünlerine çağırıyoruz'' denildi.