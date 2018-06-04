Fenerbahçe'de Luis Enrique sesleri!

Fenerbahçe'nin yeni Başkanı Ali Koç, seçim öncesi Aykut Kocaman konusunda ayrılık sinyali vermişti. Koç'un görüştüğü dünyaca ünlü ismin ise Luis Enrique olduğu iddia edildi.

Ali Koç’un görüştüğü isimse Barcelona’da görev yapmış olan Luis Enrique. İspanyol teknik adamla anlaşma sağlandığı ve en kısa sürede göreve başlayacağı bildirildi.

"Kocaman istifa etti" iddiası

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Ali Koç’un başkanlığının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman bırakma kararı aldı. Öte yandan seçim öncesi dönemde Ali Koç ve yöneticilerin yaklaşık 115 futbolcuyu yakın takibe aldığı öğrenildi.