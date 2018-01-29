Fenerbahçe'de kupa maçı hazırlıkları başladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 31 Ocak Çarşamba günü deplasmanda Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00\'da başladı. Trabzonspor karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Akın Çorap Giresunspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İSTANBUL / DHA

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