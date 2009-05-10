Fenerbahçe'de kupa hazırlıkları başladı



Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası finalinde çarşamba günü Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.





Turkcell Süper Lig'de dün yaptığı maçta Denizlispor'u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, sabah saatlerinde Samandıra Kamp Merkezi'nde biraraya gelerek, kupa maçı için ilk antrenmanına çıktı.



Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Denizlispor maçında forma giyen futbolcular dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer futbolculara normal program uygulandı.



Luis Aragones'in sahada yaptığı mini toplantı ile başlayan antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.



Can Arat sol ayak bileğinden sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı. Can'ın, bugün MR'ının çekileceği ve durumunun netlik kazanacağı bildirildi.



Bu arada Denizlispor maçında sağ arka adalesinde kas zorlanması şikayeti ile oyundan çıkan Selçuk Şahin'in sabah yapılan MR çekiminde ödem tespit edildiği belirtildi.



Sarı-lacivertliler, yarın sabah basına kapalı yapacakları antrenmanla Fortis Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını sürdürecek.



