-FENERBAHÇE'DE KOMBİNE SATIŞLARI 25 MAYIS'TA İSTANBUL (A.A) - 19.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün 2011-2012 sezonu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı kombine kartlarının genel satışı, 25 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, eski hak sahipleri için 20 Nisan'da başlayan kart yenileme süresinin dün sona erdiği belirtilerek, 21-22 Mayıs tarihlerinde kongre üyelerine, 23 Mayıs Pazartesi günü de premium kart sahiplerine ve Fenercell 6-0 tarifesi kullanıcılarına özel satış yapılacağı kaydedildi. Kombine kartların genel satışının ise 25 Mayıs Çarşamba günü başlayacağı bildirildi. Yeni alacaklar için kombine kart fiyatları, 750 ile 7 bin 450 lira arasında değişiyor. Bu arada, kongre üyelerinin, premium ve platin kart sahiplerinin 5 adet, gold taraftar kart sahiplerinin 3 adet, klasik taraftar kart sahipleri ve Fenercell 6-0 tarifesi kullanıcılarının ise 1 adet kombine kart alabilecekleri belirtildi.