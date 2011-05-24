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Spor

FENERBAHÇE'DE KOMBİNE KARTLARI YARIN SATIŞTA İSTANBUL (A.A)

24 Mayıs 2011 21:27

-FENERBAHÇE'DE KOMBİNE KARTLARI YARIN SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nde, 2011-2012 sezonu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı kombine kartlarının genel satışı yarın başlayacak. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, yeni kombine alacaklar için kart fiyatlarının yenileme fiyatlarından yüzde 5 oranında farklı olacağı, kombine kart satışları sırasında kongre üyeleri, Fenerbahçe Premium ve Platin Kart sahiplerinin 5 adet, Fenerbahçe Gold Taraftar Kart sahiplerinin 3 adet, Fenerbahçe Klasik Taraftar Kart sahipleri ve Fenercell 6-0 Tarifesi kullanıcılarının ise 1 adet kombine kart alabilecekleri bildirildi. Kombine kart almak isteyen taraftarların talep formunu iki nüsha doldurup imzalamaları, nüfus cüzdanı fotokopileri ve bir adet vesikalık fotoğrafla birlikte kombine kart merkezine teslim etmeleri gerektiği kaydedildi. Yeni alacaklar için kombine kart fiyatları 750 ile 7 bin 450 lira arasında değişiyor.

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