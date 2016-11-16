Fenerbahçe'de Kjaer belirsizliği

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Kjaer, milli maçta sakatlanarak oyundan çıktı!.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal ve Jeremain Lens'in ardından bir kötü haber de Kjaer'den geldi.



Danimarkalı futbolcu Çek Cumhuriyeti ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.



Fenerbahçeli yıldız, 78. dakikada oyundan çıktı. Kjaer'in yerine Peter Ankersen dahil olurken mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



27 yaşındaki futbolcunun 20 Kasım'da oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde forma giyip giymeyeceği henüz belli değil.