T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de Kjaer belirsizliği

Danimarka-Çek Cumhuriyeti maçında sakatlanan Kjaer'in Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği belli değil

16 Kasım 2016 12:24

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Kjaer, milli maçta sakatlanarak oyundan çıktı!.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal ve Jeremain Lens'in ardından bir kötü haber de Kjaer'den geldi. 
 
Danimarkalı futbolcu Çek Cumhuriyeti ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. 
 
Fenerbahçeli yıldız, 78. dakikada oyundan çıktı. Kjaer'in yerine Peter Ankersen dahil olurken mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
 
27 yaşındaki futbolcunun 20 Kasım'da oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde forma giyip giymeyeceği henüz belli değil. 

ETİKETLER

Simon KjaerFenerbahçeMehmet TopalLens

İlgili Galeri

Süper Lig'in en çok kazanan futbolcuları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24