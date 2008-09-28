Fenerbahçe'de kazan kaynıyor!



Fenerbahçe Yönetimi, ligin ilk beş haftasında alınan üç yenilginin faturasını oyunculara kesti. Kötü gidişte tüm sorumluluğun oyunculara ait olduğu görüşünde birleşen yönetimin, Dinamo Kiev maçı nedeniyle radikal kararlar alamadığı öğrenildi.



Sivasspor yenilgisi camiada bardağı taşıran damla olarak nitelendirilirken, Başkan Aziz Yıldırım'ın yönetici arkadaşları ile birlikte İstanbul'a dönüşte durum değerlendirmesi yaptığı, Aragones ve oyunculara geçici destek verme kararı alındığı bildirildi.



Şampiyonlar Ligi'nde alınacak bir galibiyetin, sarı - lacivertli taraftarları mutlu edeceği gibi, kötü gidişi de durduracağı inancını taşıyan Fenerbahçe Yönetimi, Samandıra Tesisleri'nde yine Dinamo Kiev ve Kayseri maçları için kamp kuracak.



Ligdeki maçları oyuncuların fazla ciddiye almadığı düşüncesini taşıyan yöneticilerin, bu konuda takıma sert uyarılarda bulunması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçını oynayacak olan Fenerbahçe'de, taraftarların bu karşılaşmayı düşünerek fevri hareket etmemelerini bir son şans olarak algılayan yöneticiler, Teknik Direktör Aragones'ten işleri bir an önce yoluna koymasını ve takımı ayağa kaldırmasını istediler

