-FENERBAHÇE'DE KASIMPAŞA MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile dün 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Kasımpaşa ile 6. haftada yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda, dünkü maçta forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı yaptı. Antrenmanda diğer futbolcular ise top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Beşiktaş maçının ardından sağ dizinde ödem oluşan Volkan ve sol arka adalesinde 2. derecede yırtık tespit edilen Emre, eşinin rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Alex ve tedavisini ülkesinde sürdüren Güiza antrenmana katılmadı. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Mert, Yobo ve Uğur ise bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Fenerbahçe, yarın basına açık yapacağı tek antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek. -VOLKAN YARIN EVLENİYOR- Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, yarın nişanlısı Zeynep Sever ile evleniyor. Sarı-lacivertli futbolcunun Çırağan Sarayı'nda yapılacak düğününe, 600-700 davetlinin katılacağı öğrenildi. Volkan, düğün nedeniyle yarın izinli olacak.