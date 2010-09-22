-FENERBAHÇE'DE KASIMPAŞA MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını bu akşam antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana koşularla başlayan sarı-lacivertli futbolcular, pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı. Antrenmana 4. haftadaki Kayserispor maçında sakatlanan Yobo katıldı, sakatlıkları olan Selçuk ve Gökhan Ünal da takımla birlikte çalıştı. Antrenman maçı sırasında Yobo ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Semih, çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sol ayak bileğinden sakatlanan Semih, saha kenarında uygulanan buz tedavisinin ardından tesisleri girdi. Semih'in durumunun yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacağı bildirildi. Çalışmaya dün evlenen ve izinli olan kaleci Volkan Demirel katılmadı. Emre ile kaleci Mert, tesislerde tedavi oldu. Mert, bir süre sahada fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Bu arada, Volkan Demirel'in bu akşam tesislere gelerek sakatlığı nedeniyle tedavi olduğu bildirildi. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları çift antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecekler.