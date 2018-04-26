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Spor

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti

26 Nisan 2018 17:40

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 31\'inci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00\'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 3 ayrı grup halinde yapılan 5\'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Çalışma ift kale maçla noktalandı.
Sarı-Lacivertli ekip Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 

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