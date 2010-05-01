Fenerbahçe'de kaptan rotayı çizgi

T24 - Turkcell Süper Lig 32. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Eskişehirspor'u Alex ve Özer Hurmacı'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.





NTV Spor'dan Mert Aydın'ın Fenerbahçe-Eskişehirspor maçının analizini kaleme aldığı "Kaptan rotayı çizdi" (1 Mayıs 2010) başlıklı yazısı şöyle:







Kaptan rotayı çizgi







Fenerbahçe, Eskişehirspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.





Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki yarın önemli safhalarından birindeyiz. Bursaspor gelecek hafta zorlu (!) Ankaraspor mücadelesinden 3 puan çıkaracağından emin. Bu yüzden de baskı lider Fenerbahçe’nin üzerinde. Şimdi rakip Eskişehirspor. Hafta içinde Ankaragücü’nün yöneticisi olduğunu iddia eden bıyıklı bir abi ortalığı karıştırdı. Gelecek haftaki maç üzerine henüz kanıtını sunmadığı iddialar ortaya attı. Böylelikle Eskişehirspor maçından kimse bahsetmez oldu.





Eskişehirspor karşısına son haftalardaki temposuyla çıktı. Bunun karşılığını almakta da gecikmediler. 13. dakikada kazanılan frikik atışını Alex kullandı. Son frikik golünü 2006’da Galatasaray’la oynanan kupa maçında Aykut’a atan Brezilyalı, Ivesa’nın kıpırdamasına bile izin vermedi: 1-0.





24’te Özer sağ tarafta topla birtakım eksantrik hareketler sundu. Sonrasında şutu Doğa’nın ayağından sekti. 2.05’lik Ivesa’nın ellerinde tereyağı vardı. Top, o koca ellerden kayıp kaleye girdi: 2-0.





Eskişehirspor bir türlü rakip kale yakınlarına gidemiyordu. 34’te Alex’in ceza alanı dışından şutunu Ivesa köşeden kornere gönderdi. 36’da Gökhan sağdan indi (yahu bu adam hani Beşiktaş maçından sonra ameliyat olacaktı). Geriye doğru çıkardı. Özer penaltı noktasına yakın bir noktadan stratosfere yolladı topu. 39’da Mehmet Topuz’un şutunda Ivesa başarılıydı.





52’de Alex kaptığı topu Özer’e aktardı. Üzerine gelen Ivesa’nın üzerinden aşırtmak istedi Özer. Ama top dev vücuda çarptı. Maç tamamen Fenerbahçe’nin istediği tempoda gidiyordu. 73’te Alex yaydan vurdu. Top yan direkten geri geldi. 90+3’te Volkan kendi kendine Eskişehirspor’a pozisyon hediye etti. Bir ıska, bir elinden kaçırma. Ama Eskişehirli futbolcular, topu içeri gönderemedi.





Fenerbahçe artık gelecek hafta kazansa bile işin son kalacağının farkında. Peş peşe iki zorlu 90 dakika var önünde. Önemli olan Fenerbahçeli futbolcuların, bu maçın ilk yarısındaki tempoya ulaşıp ulaşmayacağında. Hafta içinde kupa finali var. Hani 27 yıllık hedef var ya o! Kısacası Fenerbahçe için gol yemezlik ve liderlik kolay korunacak şeyler değil. Maçlar çetin, rakipler çetin. Ama Alex diye bir adam var ve ligin son haftalarında bir yıldızın yapması gerekeni yapıyor. Gol atıyor ve takımını oynatıyor.