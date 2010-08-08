-FENERBAHÇE'DE İZİN GÜNÜ İSTANBUL (A.A) - 08.08.2010 - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda İsviçre temsilcisi Young Boys'a elenmesiyle morali bozulan Fenerbahçeli futbolcular, Turkcell Süper ligde 2010-2011 sezonunun ilk haftasındaki Medical Park Antalyaspor maçının hazırlıklara yarın başlayacak. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın verdiği izinle bugünü dinlenerek geçiren sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde yarın sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla günü geçirecek. Sarı-lacivertli ekibin sabah yapacağı antrenman basın mensuplarına açık tutulacak. Bu arada, milli takımlara giden ve gidecek olan 9 futbolcu antrenmanlarda yer almayacak. Romanya ile yapılacak özel maç için bugün toplanmaya başlayacak (A) Milli Futbol Takımı kadrosuna çağrılan kaleci Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Selçuk, Emre ve Kazım ile Cap-Vert adaları ile yapılacak maç için Senegal Milli Takımı'na çağrılan Issiar Dia, Hırvatistan ile yapılacak maç için Slovakya Milli Takımı'na çağrılan Miroslav Stoch, ABD ile yapılacak maç için Brezilya Milli Takımı'na çağrılan Andre Santos ve Angola ile yapılacak maç için Uruguay Milli Takımı'na davet edilen Lugano çalışmalara katılamayacak.