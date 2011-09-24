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Spor

Fenerbahçe'de iki gün izin  İSTANBUL (A.A)

24 Eylül 2011 18:39

-Fenerbahçe'de iki gün izin  İSTANBUL (A.A) - 24.09.2011 - Ligde üst üste maçlar oynayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, futbolcularına iki gün izin verdi. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.  Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, basına kapalı olarak yapılan ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda, Kayserispor maçının ilk 11'inde sahaya çıkan oyuncuların yenileme çalışması yaptığı, diğer oyuncuların ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda iki gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıkları kaydedildi.  Kayserispor maçında sol dizine darbe alan Uğur Boral ile Almanya'da sol omzundan ameliyat olan Serkan Kırıntılı'nın antrenmana çıkmadığı, Uğur'un durumunun çekilecek MR'dan sonra kesinlik kazanacağı açıklandı.  Kayserispor maçında sol ayağına darbe alan Caner Erkin ile sağ üst adalesine darbe alan Orhan Şam'ın ise tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdüğü belirtildi.  Emre Belözoğlu'nun çalışmalarını kendisine uygulanan özel program kapsamında sürdürdüğü, Serdar Kesimal, Mehmet Topuz, Gökhan Gönül ve Selçuk Şahin'in ise çalışmalarını bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde yaptıkları çalışmalarla devam ettikleri kaydedildi.  -İki gün izinliler- Ligde üst üste maçlar oynayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Kocaman, futbolcularına iki gün izin verdi.  Sarı-lacivertliler, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını, 27 Eylül Salı günü, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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