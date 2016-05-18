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Spor

Fenerbahçe'de hedef Mourinho mu?

Fenerbahçe'nin Mourinho için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi

18 Mayıs 2016 13:37

Şampiyonluk mücadelesini Beşiktaş'a kaptıran Fenerbahçe'de yeni sezon için Jose Morinho ile masaya oturacağı iddai edildi.

Fanatik'in haberine göre Yıldırım’ın bu kez asıl yatırımı teknik direktöre yapmakta karar kıldığı öğrenildi. Chelsea’den ayrıldıktan sonra şu ana kadar hiçbir takıma imza atmayan 53 yaşındaki hoca için Fenerbahçe’nin patronunun yıllık 15 milyon Euro’yu (50 milyon TL) gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Mourinho isminin yaratacağı büyük rüzgarla sponsorluklarda da gelir artışı planlayan Aziz Yıldırım’ın, önümüzdeki günler için Portekizli hocanın menacerinden randevu istediği gelen haberler arasında.

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aziz yıldırımfenerbahçemourinhoteknik direktör

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