-FENERBAHÇE'DE HEDEF 3 PUAN İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Fenerbahçe'de hedef 3 puan. Ligde 4. ve 5. haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından son haftayı 6-2'lik farklı Kasımpaşa galibiyetiyle geride bırakan sarı-lacivertliler, bulduğu moralle Gençlerbirliği karşısında seyircisinin önünde de kazanmak istiyor. Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 6 haftalık bölümünde, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 8 puan yitirerek sıkıntılı günler geçiren sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği mücadelesine mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. -KADRODA ZORUNLU DEĞİŞİM- Teknik direktör Aykut Kocaman, Beşiktaş ile yapılan derbi mücadelesi ve Kasımpaşa maçlarında sahaya sürdüğü 11 kişilik kadroda sakatlıklar ve bazı futbolcuların performanslarındaki düşüşler nedeniyle zorunlu değişiklikler yapabilir. Sarı-lacivertli ekipte, Beşiktaş maçından bu yana dizinde ödem bulunan kaleci Volkan'ın durumu netlik kazanmazken, Kasımpaşa maçında darbe aldığı sol ayak bileği iç bağlarında esneme, deri altı ve kemikte ödem tespit edilen Gökhan Gönül'ün yarınki maçta forma giymesi zor. Kasımpaşa maçına 11 kişilik kadroda başlayıp, ikinci yarıda yerlerini Yobo ve Caner'e bırakan savunma oyuncuları Bilica ve Andre Santos, Gençlerbirliği karşısında yedek kalabilir. Sol ayak bileği dış bağlarında yırtık tespit edilen Stoch ile sağ arka adalesinde zorlanmaya bağlı 1. derecede yırtık tespit edilen Özer Hurmacı, maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde Uğur ile genç futbolcu Berk Elitez'in de tedavileri sürüyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesini hakem Fırat Aydınus yönetecek.