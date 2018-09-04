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Spor

Fenerbahçe'de günün ilk antrenmanı yapıldı

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam etti

04 Eylül 2018 18:25

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam etti. 
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde yapılan antrenman 10:30\'da başladı. Dayanıklılık testleriyle başlayan antrenmanda futbolcular pas çalışması ve hücum varyasyonlarını üzerinde çalıştı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Çalışmaya, Milli takımda bulunan futbolcular katılmadı.
Sarı-Lacivertli ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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