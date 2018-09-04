Fenerbahçe'de günün ilk antrenmanı yapıldı

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde yapılan antrenman 10:30\'da başladı. Dayanıklılık testleriyle başlayan antrenmanda futbolcular pas çalışması ve hücum varyasyonlarını üzerinde çalıştı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Çalışmaya, Milli takımda bulunan futbolcular katılmadı.

Sarı-Lacivertli ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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