Fenerbahçe'de Gülen pankartı krizi!

1 Mayıs'a katılan Fenerbahçeliler'in açtığı Fethullah Gülen pankartı fotoğrafının bir süre kulübün resmi internet sitesinde yayınlanması tartışmalara neden oldu.

‘Fenerbahçe halktır yenilmez’

Taksim'de yapılan 1 Mayıs kutlamalarında Fenerbahçeli taraftarlar Başbakan Erdoğan, Fethullah Gülen ve cemaatine yönelik pankart açtı. "Fenerbahçe halktır yenilmez" yazılı pankart üzerinde Fenerbahçeli işçi, Gülen'i avucunun içinde yumrukla sıkarken gösterildi.

Resmi sitede bir süre kaldı

Taraftarlar "Cemaat Fener'le başa çıkamaz", "Gün gelecek AKP halka hesap verecek" şeklinde şeklinde slogan attılar. Pankartların yer aldığı fotoğraflar bir süre Fenerbahçe internet sitesinde yayınlandı. Ancak Fenerbahçe Başkan Vekili Nihat Özdemir, fotoğrafları siteden kaldırttı.

Zaman yazarı: Fenerbahçe marjinal grupların provokasyon yapacağı yer değildir

Konuyla ilgili Zaman gazetesine konuşan Özdemir, şunları söyledi: "Bazı radikal taraftar gruplarının 1 Mayıs işçi bayramı nedeniyle Taksim'de açtığı pankart Fenerbahçe Spor Kulübü'nü bağlamaz. Kişilik haklarını da zedeleyen talihsiz pankart resmi sitemizde sehven yayınlanmıştır. Durumun farkına varır varmaz gerekli işlemleri yaptırdık. Biz Fenerbahçe olarak herkesi kucaklayan, çok büyük bir camiayız. Her kesimden taraftarımız ve sevenimiz var. Fenerbahçe, marjinal grupların provokasyon yapacağı yer değildir."

Gülen cemaati işaret edilmişti

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Yüksel Günay, 23 Temmuz 2011'de ''Hiçbir tarikat, İslam örgütü zemininde bir yapılanma bu kulübün içinde yapamaz'' diyerek Gülen hareketini üstü örtülü işaret etmişti. 14 Şubat'ta başlayan şike davasının ilk duruşmasında bazı taraftarlar, "Cemaat Fenerle başa çıkamaz", ''Cemaat Mecliste Fenerbahçe hapiste'' "yazılı pankartlar açmışlardı.