Fenerbahçe'de genel kurul kararı

T24 - Fenerbahçe Yönetim Kurulu olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Kulüp yönetimi ise bugün yaptığı yazılı açılamayla, sarı-lacivertli taraftarlardan, kulübü ve yöneticileri zor durumda bırakacak eylemlerden uzak durmalarını istedi.



Sarı-Lacivertli Yönetim, Şampiyonlar Ligi'nden men edilme kararı ve başkanvekili Nihat Özdemir'in istifasının ardından olağanüstü genel kurul kararı aldı.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulu yaşanan süreçte attığı adımları ve izlediği yolu genel kurulumuz ile paylaşmak üzere olağanüstü genel kurula gitme kararı almıştır.



Genel kurul toplantısı 1. toplantısı 18 Eylül 2011, 2.toplantısı 25 Eylül 2011 tarihinde yapılacaktır" denildi.





'Tahriklere kapılmayın' çağrısı



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün Kadıköy'den Bağdat Caddesi'ne yürüyen taraftarların içerisinden küçük bir grubun, kısa bir süre de olsa siyasilere, bazı sponsorlara ve rakiplere karşı küfür içeren sloganlar attıklarının üzülerek öğrenildiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:



''Bu konuda defalarca uyarılar yayınlamamıza ve yaşanan sürece tepki göstermek ve kulübünün yanında olmak isteyen taraftarımızın bu gibi eylemlerden uzak durması gerektiğini belirtmemize karşın bu tarz olayların yaşanıyor olması kabul edilemez. Bu şekilde eylem ve söylem içerisinde bulunanlar bilmelidirler ki; bu yaptıkları kulübümüze destek olmak değil kulübümüzün haklı olduğu noktalarda hakkını savunabilmesini engellemektir.



Bir kez daha taraftarlarımızın kulübümüzü ve yöneticilerimizi her anlamda zor durumda bırakacak ve haklı davamızda haksız duruma düşmemize neden olacak bu tarz eylemlerden uzak durmalarını ve tahriklere kapılmamalarını önemle rica ederiz.''





