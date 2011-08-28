T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de genel kurul kararı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Kulüp yönetimi ise bugün yaptığı yazılı açılamayla

28 Ağustos 2011 03:00

T24 - Fenerbahçe Yönetim Kurulu olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Kulüp yönetimi ise bugün yaptığı yazılı açılamayla, sarı-lacivertli taraftarlardan, kulübü ve yöneticileri zor durumda bırakacak eylemlerden uzak durmalarını istedi.

Sarı-Lacivertli Yönetim, Şampiyonlar Ligi'nden men edilme kararı ve başkanvekili Nihat Özdemir'in istifasının ardından olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz yönetim kurulu yaşanan süreçte attığı adımları ve izlediği yolu genel kurulumuz ile paylaşmak üzere olağanüstü genel kurula gitme kararı almıştır.

Genel kurul toplantısı 1. toplantısı 18 Eylül 2011, 2.toplantısı 25 Eylül 2011 tarihinde yapılacaktır" denildi.


'Tahriklere kapılmayın' çağrısı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bugün Kadıköy'den Bağdat Caddesi'ne yürüyen taraftarların içerisinden küçük bir grubun, kısa bir süre de olsa siyasilere, bazı sponsorlara ve rakiplere karşı küfür içeren sloganlar attıklarının üzülerek öğrenildiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:  

''Bu konuda defalarca uyarılar yayınlamamıza ve yaşanan sürece tepki göstermek ve kulübünün yanında olmak isteyen taraftarımızın bu gibi eylemlerden uzak durması gerektiğini belirtmemize karşın bu tarz olayların yaşanıyor olması kabul edilemez. Bu şekilde eylem ve söylem içerisinde bulunanlar bilmelidirler ki; bu yaptıkları kulübümüze destek olmak değil kulübümüzün haklı olduğu noktalarda hakkını savunabilmesini engellemektir. 

Bir kez daha taraftarlarımızın kulübümüzü ve yöneticilerimizi her anlamda zor durumda bırakacak ve haklı davamızda haksız duruma düşmemize neden olacak bu tarz eylemlerden uzak durmalarını ve tahriklere kapılmamalarını önemle rica ederiz.'' 


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24