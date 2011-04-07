T24 LogoT24 Logo
Spor

FENERBAHÇE'DE ESES HAZIRLIĞI  İSTANBUL (A.A)

07 Nisan 2011 16:55

-FENERBAHÇE'DE ESES HAZIRLIĞI  İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 9 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürürken, sakatlığı düzelen Joseph Yobo takımla çalıştı.  Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda futbolcuların, 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasının ardından, dar alanda taktik ağırlıklı çift kale maç yaptıkları bildirildi.  Adalesindeki sertleşme nedeniyle bir süredir antrenmanlara çıkamayan Nijeryalı Yobo'nun, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı kaydedildi.  Sakatlığı süren Issiar Dia'nın tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdüğü, Selçuk Şahin'in sahada ve salonda, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde çalıştığı, sağ arka üst adalesinde sertleşme bulunan Gökay Iravul'un ise takımdan ayrı koşu yaptığı ifade edildi.  Fenerbahçe, Eskişehirspor ile yapacağı maç için yarın Eskişehir'e gidecek.  Sarı-lacivertliler, tesislerde sabah yapacakları antrenmanın ardından karayoluyla Eskişehir'e hareket edecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24