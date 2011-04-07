-FENERBAHÇE'DE ESES HAZIRLIĞI İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 9 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürürken, sakatlığı düzelen Joseph Yobo takımla çalıştı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda futbolcuların, 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasının ardından, dar alanda taktik ağırlıklı çift kale maç yaptıkları bildirildi. Adalesindeki sertleşme nedeniyle bir süredir antrenmanlara çıkamayan Nijeryalı Yobo'nun, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı kaydedildi. Sakatlığı süren Issiar Dia'nın tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdüğü, Selçuk Şahin'in sahada ve salonda, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde çalıştığı, sağ arka üst adalesinde sertleşme bulunan Gökay Iravul'un ise takımdan ayrı koşu yaptığı ifade edildi. Fenerbahçe, Eskişehirspor ile yapacağı maç için yarın Eskişehir'e gidecek. Sarı-lacivertliler, tesislerde sabah yapacakları antrenmanın ardından karayoluyla Eskişehir'e hareket edecek.