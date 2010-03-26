Fenerbahçe'de Emre seferberliği

T24 - Manisaspor maçında sol arka adelesinden sakatlanan Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı, belirsizliğini koruyor.





Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Manisaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'de gözler ezeli rakipleri Galatasaray ile hafta sonunda yapacakları derbi maça çevrildi.





Sarı- lacivertliler, Manisaspor maçının ardından ara vermeden Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla, 28 Mart Pazar günü Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıkları başladı.





Manisaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yarım saat sahada koşu yapıp, tesislere gitti.





Diğer futbolcular ise koşunun ardından kanatlardan yapılan ortalarla gol çalışması yapıp, yarı sahada çift kale maç oynadı.



Bu arada, antrenman önce teknik heyet ve futbolcuların tesislerde kahvaltı yaptığı, kahvaltıda yöneticilerin yer almadığı bildirildi.



Emre yetiştirilmeye çalışılıyor





Manisaspor maçında sakatlanan Emre, antrenmana katılmayıp, tesislerde tedavi oldu.



Tecrübeli oyuncunun sol arka adalesinde birinci derece yırtık olduğu, yırtığın en düşük seviyede bulunduğu bildirildi. Emre'nin Galatasaray maçına kadar yetiştirilmeye çalışılacağı ifade edildi.



Antrenmanda koşu yapan Selçuk'un dizinde darbeye dayalı ağrı bulunduğu, bu oyucunun da tedavi olduğu açıklandı.



Antrenmana katılmayan Gökhan Gönül'ün sağ ayağındaki ağrı, Gökhan Ünal'ın omuzundaki sorun, Ali'nin diz arkasındaki ağrı, Deniz'in sağ üst adalesindeki sıkıntı nedeniyle tedavilerine tesislerde devam edildiği kaydedildi. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Cristian'ın da tedavisinin tesislerde sürdüğü belirtildi.



Bu arada, boşanma davası nedeniyle ülkesine gittiği açıklanan Güiza da antrenmana katılmadı.



Kapılar basına kapandı





Fenerbahçe'de derbi maça 3 gün kala Can Bartu Tesisleri'nin kapıları basın mensuplarına kapatıldı.



Antrenmanın ardından izin verilen futbolcuların, yarın saat 10.00'da tesislerde toplanıp kahvaltı yapacağı ve akşam basına kapalı olarak yapılacak antrenmanla derbi maçın hazırlıklarını sürdürecekleri kaydedildi.