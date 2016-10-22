Fenerbahçe'de Emenike krizi

Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından çok konuşulan bir olaya imza attı.

29 yaşındaki oyuncu, kişisel Instagram hesabının bio'sundaki "Fenerbahçe'nin futbolcusu" yazısını sildi. Bununla kalmayan Emenike, Fenerbahçe ile ilgili olan bütün fotoğraflarını da kaldırdı!

Kadro dışı mı bırakıldı?

Emenike'nin bu hareketi akıllarda soru işaretleri yarattı. Nijeryalı oyuncunun Instagram hesabından Fenerbahçe'yi neden sildiği merak konusu oldu. Emenike'nin Aziz Yıldırım'ın talimatı ile kadro dışı kalmış olabileceği iddia ediliyor.