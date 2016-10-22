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Spor

Fenerbahçe'de Emenike krizi

Sarı-lacivertlilerin Nijeryalı golcüsü, Instagram hesabındaki tüm Fenerbahçe fotoğraflarını sildi

22 Ekim 2016 14:45

Fenerbahçe'de Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından çok konuşulan bir olaya imza attı. 

29 yaşındaki oyuncu, kişisel Instagram hesabının bio'sundaki "Fenerbahçe'nin futbolcusu" yazısını sildi. Bununla kalmayan Emenike, Fenerbahçe ile ilgili olan bütün fotoğraflarını da kaldırdı!

 

Kadro dışı mı bırakıldı?

 

Emenike'nin bu hareketi akıllarda soru işaretleri yarattı. Nijeryalı oyuncunun Instagram hesabından Fenerbahçe'yi neden sildiği merak konusu oldu. Emenike'nin Aziz Yıldırım'ın talimatı ile kadro dışı kalmış olabileceği iddia ediliyor. 

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