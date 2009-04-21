Fenerbahçe'de eksik çoktu



Fenerbahçe, bu zorlu maça, kadroya dahil edilmeyen Uğur Boral, sakatlıkları bulunan Alex, Edu, Gökhan Gönül, Emre, Abdülkadir ve Maldonado ile cezalılar Semih, Lugano ve kaleci Volkan Demirel'den yoksun bir kadroyla çıktı.



Semih'in yokluğunda Daniel Güiza'yı tek forvet oynatan teknik direktör Aragones, Deivid'e de İspanyol oyuncu Güiza'ya yakın oynama görevi verdi. Fenerbahçe'de Edu-Lugano ikilisinin yokluğunda savunmada Yasin-Önder ikilisi görev yaptı. Kaleci Volkan Demirel'in cezası nedeniyle ligde geçen hafta Ankaraspor ile yapılan maçta kaleyi koruyan Volkan Babacan, bu sezonki kupa maçlarında olduğu gibi Sivasspor maçında da kaleyi korudu.

Takım kaptanları Alex ve Semih'in yokluğunda sarı-lacivertli ekipte sahaya Selçuk Şahin kaptan olarak çıktı.



Fenerbahçe'de, kaleci Mert Günok ile Burak Yılmaz, Kazım Kazım, Josico, Can Arat, Gürhan Gürsoy ve İlhan Parlak yedekler arasında yer aldı.



-SİVASSPOR'DA 2 EKSİK-



Evsahibi Sivasspor'da ise sakatlıkları bulunan Musa Aydın ve Sedat Bayrak, bu zorlu maçta forma giyemediler. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kaleci Akın Vardar ile Faruk Bayar, Mohammed Ali Kurtuluş, Pini Felix Balili, Sergio Oliveira, Murat Sözgelmez ve Herve Germain Tum'u yedek soyundurdu. Kırmızı-beyazlı ekipte, Sedat'ın yokluğunda savunmada Bilica-Diallo ikilisi görev yaptı. Sivasspor, Mehmet Yıldız ve Kamanan ikilisi ile rakip kalede gol aradı.





