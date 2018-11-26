Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb hazırlıkları başladı

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5\'inci hafta karşılaşmasında Dinamo Zagreb\'i konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri\'nde Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30\'da başladı. Trabzonspor karşısında forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları çalışmayı pas organizasyonlarıyla sürdürdü. Ardından dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yine dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-Lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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