-FENERBAHÇE'DE DERBİ MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe'de futbolcular bir günlük iznin ardından, Beşiktaş ile hafta sonunda yapacakları derbi maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda, futbolcular koşunun ardından iki gruba ayrılıp, dönüşümlü olarak pas ve kondisyon çalışması yaparken, antrenman çift kale maçla tamamlandı. -ALEX VE CRİSTİAN YEDEK TAKIMDA OYNADI- Aykut Kocaman, çift kale maçta Alex ve Cristian'a yedek takımda yer verdi. Sakat olan Yobo'nun yokluğunda savunmada Lugano ile birlikte İlhan'ı as takımda deneyen Kocaman, sağ kanatta Dia, orta sahada Mehmet Topuz ve Selçuk'a görev verdi. Gökhan Gönül de yedek takımda yer alırken, genç Okan as takımda oynadı. Aykut Kocaman, antrenman maçında as takımda Volkan Demirel, Okan, Lugano, İlhan, Caner, Dia, Mehmet Topuz, Selçuk, Stoch, Emre, Niang'dan oluşan 11'i denedi. -GÖKHAN GÖNÜL VE BEKİR İDMANA ÇIKTI- Sol omuzunda zedelenme olan Gökhan Gönül ve sağ ayak tabanında ağrı olan Bekir, bugün takımla birlikte çalıştı. Kayserispor maçında sakatlanan ve sağ arka adalesinde yırtık olduğu bildirilen Yobo ise tesislerde tedavi olduktan sonra, sahada bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan ile birlikte koşu yaptı. Sol dizinde menisküs ameliyatı sonrası ağrılarından şikayetçi olan Uğur, idmana çıkmadı. Uğur'a 15 gün daha takımdan ayrı bir tedavi programı uygulanacağı, tedavi programı bittikten sonra bu oyuncunun testlerden geçeceği bildirildi. Sol karın kasının kemiğe yapıştığı bölgede yırtık olan Mert Günok'un da tesislerde tedavi olduğu kaydedildi.İspanya'da ameliyat olan Güiza da idmanda yer almadı. Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.