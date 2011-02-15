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Spor

FENERBAHÇE'DE DERBİ MESAİSİ İSTANBUL (A.A)

15 Şubat 2011 17:02

-FENERBAHÇE'DE DERBİ MESAİSİ  İSTANBUL (A.A) - 15.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 2-0 yenerek galibiyet serisini sürdüren Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş ile hafta sonunda yapılacak derbi maça çevrildi. Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş ile 20 Şubat Pazar günü deplasmanda yapacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Kayserispor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışmasıyla idmanı tamamlarken, diğer oyuncular ise top kapma ve pas çalışmasının ardından minyatür kale maç yaptı. Maçı kazanan Mert, Caner, Semih, Cristian ile İlhan'dan oluşan mavi takım antrenman sonunda sevinç gösterisi yaptı. Sarı-lacivertli takımda bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Uğur Boral, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.  Tedavisi devam eden Emre, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde tesislerde yaptığı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürdü.  Sağ baldırında zorlama olan Dia dinlendirilirken, Kayserispor maçında burnuna darbe alan Andre Santos, MR çektirmek üzere hastaneye gittiği için antrenmana katılmadı.  Gribal enfeksiyon geçiren Gökay takımdan ayrı çalışırken, A2 takımında bulunan Hasan, Okan, Berk ve Ertuğrul da antrenmanda yer almadı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla derbi maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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