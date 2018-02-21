Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında Beşiktaş ile konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 15.00’ta başladı. Oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Öte yandan Çatalca Engelliler Eğitim ve Toplumsal Destek Merkezi’nden gelen misafirler antrenman öncesi oyuncular ve teknik heyetle bir araya geldiler.

Sarı-Lacivertli ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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