T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti

İSTANBUL,(DHA)  Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş ile konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü

21 Şubat 2018 22:52

İSTANBUL,(DHA) 

Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında Beşiktaş ile konuk olacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saat 15.00’ta başladı. Oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Öte yandan Çatalca Engelliler Eğitim ve Toplumsal Destek Merkezi’nden gelen misafirler antrenman öncesi oyuncular ve teknik heyetle bir araya geldiler. 
Sarı-Lacivertli ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı çalışmayla sürdürecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Toto Süper LigBeşiktaşFenerbahçeCan Bartu TesisleriTeknik Direktör Aykut KocamanOyuncularPasEngelliler EğitimToplumsal Destek MerkezindenFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24