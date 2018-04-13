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Spor

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları tamamlandı

İSTANBUL / DHA Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 29

13 Nisan 2018 20:15

İSTANBUL / DHA

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 29. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00\'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, bugün saat 18.50\'de Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkacak özel uçakla Sivas\'a hareket edecek.

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