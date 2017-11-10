Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları sürdü

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde yapılan çalışma milli oyunculardan yoksun saat 15.00’da başladı ve 1 saat 50 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alandan yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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