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Spor

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları sürdü

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig'in 12'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü

10 Kasım 2017 21:17

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 12\'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri\'nde yapılan çalışma milli oyunculardan yoksun saat 15.00’da başladı ve 1 saat 50 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar.  Pas çalışmasıyla devam eden antrenman dar alandan yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

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