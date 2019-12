-FENERBAHÇE'DE BUCASPOR MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 22.04.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Bucaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı ve ilk 30 dakikası basına açık tutulan antrenmanla çalışmalarına devam etti. Boğaz enfeksiyonu geçiren Volkan Demirel ile sakatlıkları bulunan Issiar Dia, Mamadou Niang ve Selçuk Şahin, takımdan ayrı sahada koşu yaparken, sakatlıkları nedeniyle bir süredir antrenmanlara katılamayan Özer Hurmacı, Daniel Guiza ve Mert Günok, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Kaleci antrenörü Murat Öztürk ile ayrı çalışmalar yapan kaleciler Mert Günok, Serkan Kırıntılı ve Ertuğrul Taşkıran, çift kalede dönüşümlü olarak görev aldı. Sağ kasığında zorlama bulunan Okan Alkan, antrenmana çıkmazken, tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdü. Boğaz enfeksiyonu geçirdiği için bir süredir saha çalışmalarına katılamayan Volkan Demirel ile yine sakatlıkları bulunan Issiar Dia, Mamadou Niang ve Selçuk Şahin, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde, takımdan ayrı olarak sahada yaptıkları koşuyla antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe, Bucaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak, İzmir'e gidecek. -FENERBAHÇE'DE 23 NİSAN COŞKUSU- Fenerbahçe Futbol Takımı teknik ve idari kadrosu ile oyuncular, yarınki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen 350 çocukla birlikte coşkuyla kutladı. Sarı-lacivertli oyuncularla tanışan, hatıra fotoğrafı çektiren ve imza alan çocuklar için tesislerde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki 23 Nisan coşkusu bu yıl çocuklarla birlikte farklı bir şekilde yaşandı. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Bucaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanı öncesinde, kulüp sponsorlarından Türk Telekom'un çocuk portalı üyesi 150 çocuk ile kulübün İstanbul'daki çeşitli ilköğretim okullarından belirlediği 200 çocuk, tesislere geldi. Şapka, tişört gibi çeşitli hediyeler verilen, aralarında yarışmalar düzenlenen çocuklar, yüz boyama ve jonglör gösterileri gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra sunulan ikramlarla da neşelerine neşe kattı. Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mutluluğunu Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde doyasıya yaşadı.