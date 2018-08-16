Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli, Islam Slimani için düzenlenen imza töreninde Salih Uçan'ın transferi için Empoli ile anlaştıklarını açıkladı. Comolli, "Salih Uçan, Empoli'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı. Satın alma opsiyonunu kullanmak tamamen onların inisiyatifinde" diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü, Ozan Tufan konusunda da açıklama yaparak, "Ozan'ı göndermek gibi bir düşüncemiz yok. Ozan, milli takım oyuncusu. Genç bir oyuncu. Onu satmak gibi bir düşüncemiz olmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Comolli, Suudi Arabistan takımı El Wehda'ya 3 milyon dolara satılan Jose Fernandao'nun satışından da pişmanlık duymadıklarını ve doğru bir hamle yaptıklarını kaydetti.

Fenerbahçeli taraftarları öven Comolli, "Bursaspor maçındaki atmosferin çok fantastik olduğunu söylediğimde bana 'Bu ne ki, Benfica maçını gör sen bir de.' demişlerdi. Fazlasıyla doğruymuş. Çok fazla etkilendim. Taraftar maçtan sonra takımı tekrar sahaya çıkardı. 25 yıldır futbolun içindeyim böyle bir şey görmedim. Bir de taraftarlar bütün futbolculara aynı şekilde destek vermeli. O gün kadroda olan 18 oyuncu da her şeylerini verdiler" diyerek sözlerini tamamladı.