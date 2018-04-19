Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi Ozan Tufan sürprizi

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla kadro dışı bırakılan, ardından sürpriz bir kararla affedilen Ozan Tufan, aylar sonra ilk kez resmi bir müsabakanın kadrosuna dahil edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekibin genç futbolcusu, bu akşam Beşiktaş ile Kadıköy'de oynanacak maçın kadrosuna dahil oldu.

Skorer'den Senad Ok'un haberine göre; teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı yedek başlatacak. Ozan, af kararı sonrası Boluspor ile oynanan hazırlık maçında şans bulmuştu.

Ozan Tufan son resmi maçına 13 Aralık 2017'de çıktı. Sarı-Lacivertliler o maçta kupada ilk 11'de geröv almıştı...



Öte yandan genç futbolcu, derbi öncesi Instagram hesabından bu hikayeyi paylaştı;



