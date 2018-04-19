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Spor

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi Ozan Tufan sürprizi

Genç futbolcu, Instagram hesabından paylaşım yaptı

19 Nisan 2018 16:47

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararıyla kadro dışı bırakılan, ardından sürpriz bir kararla affedilen Ozan Tufan, aylar sonra ilk kez resmi bir müsabakanın kadrosuna dahil edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; sarı-lacivertli ekibin genç futbolcusu, bu akşam Beşiktaş ile Kadıköy'de oynanacak maçın kadrosuna dahil oldu.

Skorer'den Senad Ok'un haberine göre; teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı yedek başlatacak. Ozan, af kararı sonrası Boluspor ile oynanan hazırlık maçında şans bulmuştu.
Ozan Tufan son resmi maçına 13 Aralık 2017'de çıktı. Sarı-Lacivertliler o maçta kupada ilk 11'de geröv almıştı... 

Öte yandan genç futbolcu, derbi öncesi Instagram hesabından bu hikayeyi paylaştı;

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