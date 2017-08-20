Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti

Fenerbahçe ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından beridir Gregory van der Wiel'i transfer etmek isteyen Cagliari, Hollandalı futbolcuyu kiraladı.

Mauricio Isla transferiyle, Fenerbahçe ile Cagliari arasında atılan dostluk köprüleri, hazırlık maçıyla devam etmişti. Bir süredir görüşmeler yapan iki kulüp, Van der Wiel'in transferinde anlaşmaya vardı ve sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncuyu Cagliari'ye kiralık olarak verdi.



Habertürk'te yer alan habere göre Van der Wiel, 1 yıl boyunca kiralık olarak Cagliari forması giyecek. Bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Türkiye'den ayrıldığını duyuran Van der Wiel, önce Amsterdam'a gidecek oradan da Cagliari'ye geçip Serie A ekibiyle sözleşme imzalayacak.