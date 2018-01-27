Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 2 -3 Haziran tarihlerinde yapılacak

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Mustafa AKIN - İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Ocak ayı olağan toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri\'nde başladı.

Toplantıya Başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Mithan Yenigün, Mahmut Uslu, Alaattin Yıldırım, Önder Fırat, Şekip Mosturoğlu, Ozan Balaban, Nihat Özbağı, Metin Doğan, Selim Sapan, Ender Akkaya ve Serdar Erkan\'ın yanı sıra Fenerbahçe Başkanlığı için adaylığını açıklayan Ali Koç da katıldı.

Toplantıda 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere plaketleri ile gümüş ve altın rozetleri takdim edilecek.

SEÇİM TARİHİ AÇIKLANDI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küküç, Sarı-lacivertli kulübün olağan genel kurulunun 26-27 Mayıs\'ta çoğunluk sağlanması halinde yapılacağını, çoğunluk sağlanmaması durumunda ise 2-3 Haziran tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın düzenleneceğini açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ali Koç\'tan detaylar

-Aziz Yıldırım\'ın görüntüsü

-Salondan görüntüler

-Genel detaylar

FOTOĞRAFLI