Fenerbahçe'de ayrılık

Fenerbahçe Kadın Basketbol Basketbol Takımı'nın başantrenörü Fırat Okul ile yabancı oyuncular Lynetta Kizer ve Aerial Powers'ın sözleşmeleri karşılıklı feshedildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Okul'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi. Takımın ABD'li oyuncuları Kizer ve Powers'la da yolların aynı şekilde ayrıldığı kaydedildi.

Geçen yıl nisan ayında takımın başına gelen Fırat Okul, başarılı bir performans ortaya koyamamıştı. Geçen sezon şampiyonluğu Yakın Doğu Üniversitesi'ne kaptıran sarı-lacivertliler, bu sezon da hem kupa hem de Avrupa'da istediklerini yapamadı. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, son olarak dün Çukurova Basketbol'a kaybetmişti.

İşte Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklama;

"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörü Fırat Okul ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda, Fırat Okul’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Fırat Okul’a bugüne kadar takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın oyuncuları Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Aerial Powers ve Lynetta Kizer’a takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ