-FENERBAHÇE'DE ANKARAGÜCÜ MESAİSİ İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 12 Aralık Pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen 1,5 saatlik antrenmanda sarı-lacivertliler, pasın ardından hızlı hücuma yönelik çalışmalar yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. -MEHMET TOPUZ TAKIMLA ÇALIŞTI- Kardemir Karabükspor maçından sonra sol kasığında oluşan ödem nedeniyle antrenmanlara katılamayan Mehmet Topuz, bugün takımla çalıştı. Tedavisi tamamlanan sarı-lacivertli futbolcu, çalışmanın tamamında yer aldı. Dün akşamki antrenmanda sağ üst adalesinde oluşan zorlanma nedeniyle çalışmayı yarıda bırakan Niang da takımla çalışmaya katılırken, Senegalli futbolcunun durumunun önemli olmaması teknik heyeti sevindirdi. Niang'ın yanı sıra belinde oluşan ağrı nedeniyle dün akşamki çalışmayı yarıda bırakan Caner, bugünkü antrenmanda, bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan yönetiminde takımdan ayrı yürüyüş ve koşu yaptı. Sarı-lacivertlilerin antrenmanına sol ayak baş parmağında tırnak sorunu bulunan Gökhan Ünal, çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Güiza, tedavisine Almanya'da devam edilen Özer ve Kazım katılmadı. Fenerbahçe, Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. -CRİSTİAN'DAN MÜTEVAZİ AÇIKLAMA- Fenerbahçeli futbolcu Cristian, son dönemdeki çıkışında takımın yükselen performansının etkili olduğunu ifade etti. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, şampiyonluk hedefi doğrultusunda üzerine düşen görevi yapmaya çalıştığını belirterek, ''Son maçlardaki durumu sadece benim bireysel çıkışım olarak değil, takımın çıkışı olarak değerlendirebiliriz. Benim çıkışımda etkili olan asıl şey takımdır. Hedefimiz şampiyonluk ve şampiyon olmak istiyorsak takım olarak çok iyi performans göstermemiz gerekiyor. Ben de üzerime düşeni yapıyorum'' şeklinde ifadeler kullandı. Fenerbahçe'den ayrılacağı yönünde medyada yer alan haberleri de değerlendiren Cristian, Fenerbahçe'yi, Türkiye'yi ve İstanbul'u sevdiğini kaydederek, ''Basında yazılıp çizilenler başka bir Cristian ile ilgili olsa gerek. Mutsuz olduğum ve takımdan gitmek istediğimle ilgili haberler var. Fakat bunların hiçbiri gerçek değil ve bu haberlerin kesinlikle benimle ilgisi yok. Takımımı, Türkiye'yi ve İstanbul'u seviyorum. Kontratım devam ediyor ve takımımın başarısı için elimden geleni yapacağım'' ifadelerini kullandı. Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta Kardemir Karabükspor karşısında aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu anlatan Fenerbahçeli futbolcu, şunları kaydetti: ''Karabükspor maçında bizim için önemli olan 3 puanı almaktı. Maçın başından itibaren mücadelemizi ortaya koyduk. 3 puanı alabilmek adına her şeyi yaptık ve sonuçta galip geldik. Deplasmanda ya da sahamızda oynadığımızda da amaç aynı, değişmiyor. Hedefimiz her şartta 3 puanı alabilmek.'' Cristian, deplasman maçlarının takım üzerinde baskı ve stres oluşturmadığını da sözlerine ekledi.