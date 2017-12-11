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Spor

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçının hazırlıkları başladı

İSTANBUL, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur rövanş maçında Adana Demirspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı

11 Aralık 2017 21:33

İSTANBUL, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur rövanş maçında Adana Demirspor\'a konuk olacak Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 15.00\'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5\'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Yine pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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