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Spor

FENERBAHÇE'DE 3 BİNİNCİ GOL HEYECANI İSTANBUL (A.A)

12 Kasım 2010 12:31

-FENERBAHÇE'DE 3 BİNİNCİ GOL HEYECANI İSTANBUL (A.A) - 12.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de 3 bininci gol heyecanı yaşanıyor. Lig tarihindeki 53 sezonda 1709 maçta 2 bin 998 gol atan Fenerbahçe, yarınki mücadelede 2 gol daha atarsa 3 bininci golüne ulaşacak. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde bol gollü bir sezon geçirerek 11 haftalık bölümde rakip fileleri 29 kez havalandıran sarı-lacivertliler, Gaziantepspor deplasmanında 3 puanın yanı sıra 3 bininci golü de arayacak. Fenerbahçe 1709 maçta 966 galibiyet elde ederken, 462 beraberlik 281 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekip rakip filelere 2 bin 998 gol atarken, kalesinde 1439 gol gördü. Fenerbahçe'nin lig tarihinde ilk golüne Ergun Öztuna, 1000. golüne Erol Togay ve 2000. golüne de Nijeryalı Uche Okechukwu imzasını atarken, 3000. golün sahibinin kim olacağı merak ediliyor.

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