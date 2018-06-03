Fenerbahçe'de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi bitti; yeni başkan Ali Koç!

21 bin 350 üyenin katıldığı olağan genel kurul sonucu Fenerbahçe’de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona erdi. 111 yıllık kulübün 37’nci başkanı Ali Koç oldu.
Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Ali Koç’un 16 bin 92, Aziz Yıldırım’ın 4 bin 644 oy aldığını açıkladı.
İşte Ali Koç'un yönetim listesi
Semih Özsoy
Nevres Erol Bilecik
Mehmet Burhan Karaçam
Sevil Zeynep Becan
Şaban Erdikler
Mustafa Tankut Turnaoğlu
Fethi Pekin
Metin Şen
Turhan Şahin
Mustafa Kemal Danabaş
Acar Sertaç Komşuoğlu
Simla Türker Bayazıt
Ömer Okan
Burak Çağlan Kızılhan