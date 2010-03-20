Fenerbahçe:1 Gaziantepspor:0

T24 - Fenerbahçe, ligin 26. haftasında Kadıköy'de ağırladığı Gaziantepspor'u, geçen hafta krize neden olan İspanyol oyuncusu Güiza'nın muhteşem golüyle devirdi: 1-0. Bu galibiyetle sarı-lacivertliler, Ali Sami Yen'deki Galatasaray derbisi önceki moral buldu: 1-0.



Fenerbahçe, ligin ilk yarısında fırtına gibi esmiş ve 8’de 8 yapmıştı. Bu fırtınayı durduran Gaziantepspor olmuştu. İkinci yarının ilk 8 haftası ise kabus gibiydi. Herkes için hem de. Daum’dan Güiza’ya kadar herkes için. Bunu döndürmek için son şanstı bu. Yoksa bırakın şampiyonluk gemisini, ilk 3 bile uzaklarda bir hayal olarak kalacaktı.

Oyunun başında gördük ki Dani Güiza, bu maça kafayı takmış. Artık Acar Baltaş’la mı geçirmiş haftayı bilemem. Ama hevesini anlamak pek de zor değil. Onun enerjisi takımı ne kadar itecek? Alex de geri geldi. Özer pek sevmese de sol açıkta.

4. dakikada soldan ceza alanına giriyor Andre Santos. Serdar Kurtuluş arkadan geliyor. “Hemşerim nereye gidiyorsun?” der gibi çekiyor kolundan. Hakem Kuddusi Müftüoğlu, bu müdahaleyi yeterince sert bulmuyor. 11’de Olcan’ın kale önünde iyi dokunamadığı top, Gaziantep’in ilk yarı boyunca heyecanlandığı tek top. 19’da Andre Santos ve Serdar Kurtuluş yine bir penaltı kokusu yayıyorlar ortalığa. Serdar’ın eli Santos’un formasında. Müftüoğlu ters açıda kalıyor.

Fenerbahçe’nin pozisyonsuz ama enerjik futbolu 32’de gole dönüşüyor. Hem de ne gol! Ceza alanının sol dışında topla buluşuyor Güiza. Ölçüp biçip diğer köşeye gönderiyor topu: 1-0. Kaleci ne yapsın? Emre yine devre sonunda delleniyor. Sarı kartın ardından ikinci yarıya başlatmıyor onu Daum. Malum haftaya derbi var.

Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe bir türlü o maçı koparacak golü atamıyordu. Evet önemli olan 3 puan ama pek rakibe rahatsızlık vermeyen Gaziantep’in atabileceği bir kaza golünde bir çuval incir berbat olabilirdi. Konuk takım, ilk maçın kahramanı Julio Cesar ve her daim süper yedek Mehmet Yozgatlı ile güçlenmişti ikinci devre. 90’da Olcan’ın uzaktan şutu gözleri bir kapattırdıysa da Volkan doğru yerdeydi.

Artık zirvedeki takımların bahanesi var kötü futbol için. Son haftalarda önemli olan 3 puanmış. Yahu hangisi acaba 3 puanın önemli olmadığı (!) haftalarda harika futbol oynamış? Fenerbahçe, derbi öncesinde yine zirveye tutundu. Peş peşe 3. maçtır gol yemiyor Daum’un takımı. Bu ve Güiza’nın geri dönüşü galiba Fenerbahçe için sevindirici gelişmeler.

FENERBAHÇE: 1 - GAZİANTEPSPOR: 0

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu, Erhan Sönmez, Nihat Mızrak

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Bilica, Andre Santos, Mehmet Topuz (Dk. 84 Deivid), Deniz, Emre (Dk. 46 Selçuk), Özer (Dk. 71 Vederson), Alex, Güiza

Gaziantepspor: Mahmut, Serdar (Dk. 89 Ahmet), Tolga, Deumi, Ivan, Murat, Zurita, Erman (Dk. 56 Julio Cesar), Olcan, Jorginho (Dk. 63 Mehmet), Beto

Gol: Dk. 32 Güiza (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 42 Emre, Dk. 61 Lugano (Fenerbahçe), Dk. 62 Zurita, Dk. 88 Murat (Gaziantepspor)