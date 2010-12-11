-FENERBAHÇE ZORLU ANKARA VİRAJINDA İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Fenerbahçe başkentten 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Bu sezon İstanbul dışında yaptığı resmi maçlarda zorlanan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-2 kaybettikleri rakipleri karşısında, lig mücadelesini kazanmak istiyor. Ligin 12. haftasında Gaziantepspor deplasmanında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından, 13. haftada Bucaspor (5-2), 14. haftada İstanbul Büyükşehir Belediyespor (1-0) ve 15. haftada da Kardemir Karabükspor (2-1) maçlarını kazanarak üst üste 3 maçını da kayıpsız geçen sarı-lacivertliler, seriyi sürdürmeyi amaçlıyor. -MUHTEMEL 11- Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın yarınki maçta Ankaragücü karşısında takımını, geçen haftaki Kardemir Karabükspor maçının 11'inden tek değişiklikle sahaya sürmesi bekleniyor. Geçen hafta ilk 11'de yer alan Stoch'u yedekler arasına çekip, orta alanın solunda Dia'ya görev vermesi beklenen Kocaman'ın sahaya sürmesi olası kadro şöyle: Volkan, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Caner, Mehmet Topuz, Emre, Cristian, Dia, Alex, Niang. Sarı-lacivertli ekibin kadrosunda tedavilerin süren ve çalışmalarına takımdan ayrı devam eden Gökhan Ünal, Güiza, Özer ve Kazım yer almayacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesini hakem Kuddusi Müftüoğlu yönetecek. -EMRE, CANER VE GÖKHAN GÖNÜL CEZA SINIRINDA- Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi Emre, Caner ve Gökhan Gönül sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kartı bulunan bu futbolcular, yarınki maçta forma giyip sarı kart görürlerse cezalı duruma düşerek, ligde ilk yarının son haftasında Sivasspor maçında forma giyemeyecek. -95. RANDEVU- Fenerbahçe ile Ankaragücü, yarın oynayacakları maçla birlikte lig tarihinde 95. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde şimdiye dek yapılan 94 maçta, Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 60-8 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 26 maçta da eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı toplam 170 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 58 golle karşılık verebildi. -İSTANBUL DIŞINDA TAT VERMİYOR- Fenerbahçe, bu sezon İstanbul dışında yaptığı maçlarda oldukça zorlandı. Bu sezon, Avrupa kupası maçları, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi olmak üzere İstanbul dışında toplam 8 resmi maça çıkan sarı-lacivertliler, sadece 1 kez kazanıp, 5 mağlubiyet ve 2 de beraberlik aldı. Spor Toto Süper Lig'de İstanbul dışında 5 maça çıkan Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor ve Gaziantepspor'a yenilip, Bursaspor ile berabere kalırken, sadece 8. haftada Konyaspor'u 4-1 yendi. Avrupa kupaları eleme turlarında İstanbul dışında 2 maç oynayıp 1'er beraberlik ve yenilgi alan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bu sezon ilk maçında başkent deplasmanında Ankaragücü'ne 4-2 mağlup oldu.