-FENERBAHÇE ZORA GELEMİYOR İSTANBUL (A.A) - 25.10.2010 - Teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde bu sezon istediği tempoyu tutturamayan Fenerbahçe, zorluk derecesi yüksek önemli maçlarda beklenen performansın uzağında kalarak, taraftarında düş kırıklığı yarattı. Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak ezeli rakibine 11 yıl aradan sonra Kadıköy'de puan kaptıran Fenerbahçe, zorluk derecesi yüksek bir maçta daha taraftarını sevindiremedi. Ligin 2. haftasında Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönen, 5. haftada Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda seyircisinin önünde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, camianın galibiyet beklediği Galatasaray derbisinde de 0-0'lık eşitliği bozamadı. Ligde 9 haftalık periyodu 5 galibiyet, 2'şer mağlubiyet ve beraberlikle tamamlayarak 17 puan toplayan Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray ile yaptığı maçlardan sadece 2 puan çıkartabildi. Sarı-lacivertliler, şu anda kendisiyle aynı puana sahip, bu akşam 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşacak Kayserispor karşısında da 4. hafta mücadelesinde deplasmanda 2-0 yenilmişti. -AVRUPA'DA DA HÜSRAN- Sarı-lacivertli ekip, sezon başında iki Avrupa kupası mücadelesinden, özellikle Kadıköy'deki önemli iki maçtan istediği sonuçları alamayarak elendi. Şampiyonlar Ligi elemesinde İsviçre'nin Young Boys takımı karşısında ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur için avantajlı bir skor elde eden Fenerbahçe, Kadıköy'deki rövanşta saha ve seyirci avantajını kullanamayıp rakibine 1-0 yenilmekten kurtulamadı ve ''Devler Ligi''nden elendi. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesine katılan sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-0 yenildiği Yunanistan temsilcisi PAOK karşısında Kadıköy'de 1-1'lik eşitlikle, Avrupa kupaları sayfasını erken kapattı.