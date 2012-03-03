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Spor

Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor

Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, sahadan 6-1'lik zaferle ayrıldı.

03 Mart 2012 23:47

 

T24 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 6-1'lik farklı skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, zirve ile olan puan farkını 6'ya indirdi.Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada Başkent ekibinin kalesine adeta gol yağdıran sarı-lacivertliler, sahadan 6-1'lik zaferle ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 2 ve 38. dakikalarda Miroslav Stoch, 20. dakikada Moussa Sow, 56. dakikada Emre Belözoğlu, 64. dakikada Alex ve 68. dakikada Issiar Dia kaydetti.

Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 57'ye yükselterek lider Galatasaray ile arasındaki farkı 6'ya indirdi. Kırmızı-siyahlı takım ise 44 puanla 5. sırada kaldı. Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Ankaragücü ile karşılaşacak. Gençlerbirliği de sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde 3'er sarı kartları bulunan Alex, Cristian ve Serdar Kesimal bu karşılaşmada da sarı kart görerek cezalı durumuna düştü. Oyuncular, ligin 30. haftasındaki Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Tolga Özkalfa, Serkan Gençerler, Ekrem Kan
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Yobo, Ziegler, Mehmet Topuz (Dk. 82 Recep Niyaz), Cristian, Emre Belözoğlu, Stoch (Dk. 60 Dia), Alex (Dk. 74 Selçuk Şahin), Sow
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Cem Can, Aykut Demir, Kulusic, Mehmet Sedef (Dk. 42 Ergün Teber), Hurşut Meriç, Azofeifa, Özgür İleri (Dk. 42 Oktay Delibalta), Yasin Öztekin, Soner Aydoğdu (Dk. 67 Mehmet Akgün),
Tüm Goller: Dk. 2 ve 38 Stoch, Dk. 20 Sow, Dk. 56 Emre Belözoğlu, Dk. 64 Alex, Dk. 68 Dia (Fenerbahçe), Dk. 60 Soner Aydoğdu (penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Dk. 26 Serdar Kesimal, Dk. 61 Ziegler, Dk. 62 Alex, Dk. 65 Cristian (Fenerbahçe)

 

 

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