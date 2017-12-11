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Spor

Fenerbahçe zirveye tutundu

Sarı-Lacivertlilerde hedef ilk yarıyı lider tamamlamak Hakan TARHAN/İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig'in ilk yarısının bitmesine iki hafta kala Fenerbahçe zirvedeki konumunu sağlamlaştırmaya başladı

11 Aralık 2017 13:14

Sarı-Lacivertlilerde hedef ilk yarıyı lider tamamlamak

Hakan TARHAN/İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig\'in ilk yarısının bitmesine iki hafta kala Fenerbahçe zirvedeki konumunu sağlamlaştırmaya başladı. Haftaya lider olarak başlayan Medipol Başakşehir\'in Sivas\'ta 3 puan bırakması, aynı puanlı Beşiktaş\'ın da Kayseri\'de 1 puana razı olması sarı lacivertlilere bir bakıma bu hafta 8 puan kazandırdı. 
15\'inci haftasını geride bıraktığımız Süper Lig\'de Fenerbahçe ilk yarının sonuna doğru iyice ağırlığını koymaya başladı. Daha 10\'uncu hafta sonunda sarı lacivertliler 16 puan ile 8\'inci konumda bulunurken, bu hafta sonuçlanan karşılaşmalardan sonra 29 puan ile 3\'üncü sırada yer aldı. Fenerbahçe bu süreçte lider Galatasaray ile olan puan farkını da 7\'den 3\'e düşürmeyi başardı. Toplamda sekiz haftadır kaybetmeyen Fenerbahçe, son Bursaspor galibiyeti ile de üst üste 4\'üncü galibiyetini almış oldu.
KOCAMAN ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR
Yenilmezlik serisini 8 haftaya çıkaran Fenerbahçe\'de teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcuları yeniden şampiyonluk motivasyonuna girdiler. Rakiplerinin de puan kayıpları sonrasında lider Galatasaray\'dan sadece 3 puan geride olan sarı lacivertlilerde hedef ligin ilk yarısını lider olarak bitirmek. Yönetimden devre arasında takıma takviye isteyen Kocaman, ligin ikinci yarısına iddialı bir takımla girmek istiyor. 
 

 

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