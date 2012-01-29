-Fenerbahçe zirve yarışını sürdürdü İSTANBUL (A.A) - 29.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu'nu 2-1 yenen Fenerbahçe, zirve yarışını sürdürdü. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Mersin ekibini konuk eden sarı-lacivertli ekip, bu sezon 14. galibiyetini alarak puanını 48'e yükseltti. Sarı-lacivertliler, 50 puandaki Galatasaray'ın Bursaspor deplasmanında yenilmesinin ardından, elde ettiği 3 puanla ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. Fenerbahçe, sezonun 34 maçlık bölümünün ilk yarısında deplasmanda 2-1 yendiği Mersin İdmanyurdu karşısında aynı skorla kazanarak 3 puana ulaştı. -Bienvenu golünü attı, taraftara koştu- Fenerbahçe'de gol yollarında etkili olamadığı için eleştirilen Bienvenu, Mersin İdmanyurdu karşısında 8. dakikada attığı golden sonra büyük bir sevinç yaşarken, sevincini önce taraftarla paylaştı. Gol yollarındaki sıkıntı nedeniyle Moussa Sow'u transfer eden Fenerbahçe'de, 11'de çıktığı mücadelede 8. dakikada takımını öne geçiren Kamerunlu forvet, kale arkası tribününe koşarak taraftarlarla kucaklaştı. Bienvenu daha sonra sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Bienvenu bu sezon sarı-lacivertli formayla 6. golüne imza attı. Bu arada mücadeleyi, Kamerunlu forvetin annesi ve babası da tribünden takip etti. -Stoch'tan şık gol- Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu karşısında 39. dakikada Miroslav Stoch'un ayağından bulduğu şık bir golle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Ceza alanının dışından güzel bir vuruş yapan Stoch, topu '90' tabir edilen yerden filelerle buluştururken, sarı-lacivertli ekibin kaptanı Alex de Souza sarılarak takım arkadaşını tebrik etti. Stoch'un attığı golle 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe'de taraftarlar da coşup, tribünlerde ''Şampiyon'' tezahüratları yaptılar. Stoch, Mersin İdmanyurdu karşısında attığı golle, bu sezon ligdeki 7. golünü kaydetti. -Fenerbahçe'de Gökhan ve Özer sakatlandı- Fenerbahçe'de karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanan Gökhan Gönül, yerini Orhan Şam'a bıraktı. Sakatlığının tedavisinin ardından çıktığı İstanbul Büyükşehir Belediyespor mücadelesinde de ilk yarının sonunda oyundan alınan Gökhan, Mersin İdmanyurdu mücadelesini de tamamlayamadı. Maçın ikinci yarısında ise sarı-lacivertli ekipte Özer Hurmacı sakatlık yaşadı. Oyuncu, karşılaşmadaki yerini Sezer Öztürk'e bırakarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. -Mersin İdmanyurdu'nda Nduka cezalı oldu- Mersin İdmanyurdu'nda sarı kart gören Nduka cezalı duruma düştü. Bu sezon ligde 4. sarı kartını gören Nijeryalı oyuncu, takımının 24. hafta Beşiktaş ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.